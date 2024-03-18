В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

Фото: официальный сайт Кремля
В Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Об этом 18 марта написал в своем официальном Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«Обращаю ваше внимание! На территории Воронежской области объявлен режим опасности в связи с возможными атаками БПЛА», — отметил губернатор.Гусев подчеркнул, что системы противовоздушной обороны в регионе находятся в состоянии готовности. Он также призвал жителей занять защищенные помещения без окон, а тем, кто находится на улице, перейти в подземные переходы или парковки.
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