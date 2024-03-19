Гусев: Системы РЭБ перехватили над Воронежем украинский БПЛА самолётного типа

Фото: официальный сайт Кремля
Системы радиоэлектронной борьбы перехватили над Воронежем вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Предварительно, пострадавших и существенных разрушений на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется.
18 марта Гусев сообщил, что в Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак БПЛА на территории региона. Губернатор подчеркнул, что системы противовоздушной обороны в регионе находятся в состоянии готовности. Он также призвал жителей занять защищенные помещения без окон, а тем, кто находится на улице, перейти в подземные переходы или парковки.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале о том, что силы ПВО поразили восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков были повреждены крыши двух промышленных зданий. Кроме того, выбиты окна в здании медицинского учреждения.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале о том, что силы ПВО поразили восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков были повреждены крыши двух промышленных зданий. Кроме того, выбиты окна в здании медицинского учреждения.
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Артем Путинцев