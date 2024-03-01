В Курской области отменили ракетную опасность

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Ракетная угроза в Курской области была отменена спустя шесть часов, сообщается в Telegram-канале губернатора Романа Старовойта.
«Внимание! Ракетная тревога отменена», – написал области.
Напомним, что ракетная тревога в Курске и Курской области была объявлена 29 февраля в 21:38 по московскому времени.
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Александр Климов