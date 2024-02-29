Российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

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Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила БПЛА в Корочанском районе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.
По словам главы региона, беспилотник «самолетного типа был уничтожен между населенными пунктами Городище и Резников».
В результате происшествия пострадавшие и разрушения отсутствуют.
Ранее губернатор Курской области Роман Стасовой сообщил о ракетной опасности в Курсе и регионе.
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Александр Климов