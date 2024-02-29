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Российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Губернатор Гладков: российская ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе
29 февраля 2024, 23:40
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила БПЛА в Корочанском районе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.
По словам главы региона, беспилотник «самолетного типа был уничтожен между населенными пунктами Городище и Резников».

В результате происшествия пострадавшие и разрушения отсутствуют.


Ранее губернатор Курской области Роман Стасовой сообщил о ракетной опасности в Курсе и регионе.

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#белгород
#бпла
#беспилотник
#пво
#происшествия
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На украинский военкомат возбудили уголовное дело после смерти военнообязанного
29 февраля 2024, 22:40

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В украинском Тернополе возбудили уголовное дело в отношении сотрудников военкомата из-за смерти мужчины после посещения учреждения, об этом сообщает Генпрокуратура Украины на своей странице в социальной сети.
По предварительной версии, 25 февраля 2024 49-летний военнообязанный мужчина прибыл в военкомат для сверки данных. Два дня спустя он всё ещё находился в тернопольском военкомате. Его состояние резко ухудшилось, он потерял сознание, упал и ударился головой. Прибывший на место происшествия врачи смогли только констатировать смерть мужчины.

«Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий», — сообщили в украинском надзорном ведомстве.

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#украина
#военком
#смерть
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В Новосибирске арестовали мужчину, пытавшегося поджечь сожительницу из-за денег
29 февраля 2024, 20:43

Фото: iStock/PamWalker68

Кировский районный суд Новосибирска арестовал местного жителя, который пытался сжечь свою сожительницу, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации следствия, между жителем Новосибирска и его сожительницей разгорелась ссора, в результате которой мужчина вылил на голову возлюбленной легковоспламеняющуюся жидкостью и собирался поджечь. Женщине повезло, что у сожителя не сработала зажигалка. Сообщается, что ссора развязалась после того, как мужчина узнал о переводе его партнёршей денег на счёт ребёнка.

На суде фигурант уверял, что хотел только напугать сожительницу, однако, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершённое особо жестоким способом.

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#суд
#поджог
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В Уфе трансляцию послания Путина в кинотеатре сорвала полиция
29 февраля 2024, 19:41

Фото: iStock/PeterDenovo

В уфимском кинотеатре на большом экране одного из кинотеатров должны были показать прямую трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Но внезапно появилась полиция.
За несколько минут до начала трансляции уфимские полицейские попросили зрителей покинуть зал без объяснения причин. По информации журналистов сайта Ufa1.ru, в зале находилось немного посетителей. Кроме того, тех, кто пришёл на другие сеансы, попросили пройти в кассы и сдать билеты.

Позднее стало известно, что в полицию поступил анонимный звонок о минировании кинотеатра, и силовые службы быстро на него отреагировали.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал показ прямого выступления Владимира Путина в 23 кинотеатрах 20 городов по всей стране. Но СМИ отметили, что везде залы были почти пустыми. Люди предпочли остаться дома и смотреть церемонию по телевизору. Основными зрителями в кинотеатрах были журналисты.

Владимир Путин 29 февраля обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Гостином дворе.

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#владимир путин
#президент
#журналисты
#полицейские
#кинотеатры
#башкирия
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В Дубае задержали футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса
29 февраля 2024, 19:09

Фото: iStock/SeventyFour

В аэропорту ОАЭ задержали футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, Промес находился в Дубае на сборах с командой «Спартака». Сегодня футболисты должны были улететь в Санкт-Петербург, однако, Промеса задержали на погранконтроле. Сообщается, что со спортсменом в Дубае остались сотрудники СБ команды. Уже несколько часов Промес находится в отделении полиции Дубая.

Причина задержания футболиста пока остаётся неизвестной, однако, 14 февраля суд в Нидерландах признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и заочном приговорил его к лишению свободы на шесть лет.

Спортсмена объявили в международный розыск по линии Интерпола.

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#оаэ
#футбол
#задержание
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Жителям Московской области назвали типичные фразы телефонных мошенников
29 февраля 2024, 18:57

Фото: Istockphoto / napong rattanaraktiya

Телефонные мошенники, выманивающие деньги у доверчивых людей, могут выдавать себя за представителей организаций, правоохранительных органов или банков, отправлять фальшивые документы. Существует множество выражений, которые они применяют, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Самые распространённые фразы мошенников: «Оформлена заявка на кредит»; «Вас беспокоит сотрудник службы безопасности банка»; «Специальный безопасный счёт»; «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию»; «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция»; «Истекает срок действия сим-карты», а также «Продиктуйте код из СМС-сообщения», – уточнили в ведомстве.
Как отметили в ГУРБ, схемы телефонного обмана постоянно изменяются. Мошенники подстраивают новые легенды под актуальную повестку, чтобы удержать собеседника любыми способами. Они стремятся напугать человека, не давая ему опомниться и положить трубку.

ГУРБ призывает жителей Подмосковья быть бдительными и никогда не доверять подозрительным звонкам. Если по телефону говорят о непонятных операциях или списаниях, а собеседник повторяет одни и те же слова, уклоняясь от ответов на ваши вопросы, нужно просто завершить разговор.

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#гурб
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#мошенники
#мошенничество
#телефоны
#московская область
#подмосковье
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На Украине продолжают расследование гибели помощника Залужного Частякова
29 февраля 2024, 17:24

Фото: iStock/Akintevs

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины продолжает расследование смерти помощника бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на ведомство.
Напомним, Частяков погиб от взрыва гранаты во время празднования своего Дня рождения 7 ноября 2023 года. Позже выяснилось, что взрывоопасные боеприпасы были подарком. Его Частякову преподнёс старший помощник Александр Тимченко вместе с бутылкой коньяка.

У ГБР Украины осталось несколько версий смерти Частякова. Одной из них называют неосторожное обращение с взрывоопасными боеприпасами.

При этом, процессуальные действия в отношении главного подозреваемого — Тимченко — «пока не противоречит принципам и требованиям уголовного процессуального законодательства».

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#украина
#смерть
#валерий залужный
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Суд вынес приговор фигурантам кражи спирта для напитка «Мистер сидр»
29 февраля 2024, 17:00

Фото: iStock/artisteer

Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла приговор фигурантам дела о краже спирта, в результате употребления которого погибло более 40 человек. Речь идет о бывшем сотруднике полиции Иване Гребенкине и еще двух подсудимых, говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, Гребенкин, занимавший должность ответственного за охрану склада ГУ МВД по Самарской области, допустил на объект других обвиняемых и помог им вывезти шесть тысяч литров спирта. Изначально злоумышленники считали, что похищаемый спирт пригоден для производства алкогольной продукции. Однако на самом деле они украли этиловый спирт, не предназначенный для пищевых целей и опасный для здоровья человека.

Похищенный спирт был позднее использован при изготовлении напитка «Мистер сидр», что привело к массовому отравлению людей в нескольких регионах России. От употребления суррогата пострадали более 100 человек, из которых 46 скончались.

В ходе судебного заседания бывшему полицейскому Гребенкину было назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Два других подсудимых получили сроки в 3 года и 3 месяца, а также 3 года и 6 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно.

Суду предстоит вынести приговор производителю напитка «Мистер сидр» Анару Гусейнову, который всё ещё находится под следствием.

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#приговор
#наказание
#спирт
#кража
#отравление
#генпрокуратура
#самарская область
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В петербургском порту на утилизируемом ледоколе «Ермак» загорелся мусор
29 февраля 2024, 16:41

Фото: Пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга

В порту Санкт-Петербурга разгорелся пожар на утилизируемом ледоколе «Ермак», об этом сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка в Telegram-канале ведомства.
«На причале находится дизель-электрический ледокол «Ермак», который находится на утилизации, происходит горение на нижней палубе – в помещении на площади 20 квадратных метров горит мусор», — сообщил Литовка.

Он также отметил, что это судно находилось на утилизации.

К ликвидации пожара привлекли 12 единиц техники и 46 человек. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Информация о старте возгорания на ледоколе поступила в 11:23, а в 16:24 стало известно о локализации пожара.

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#пожар
#санкт-петербург
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Человек упал на пути в столичном метро на станции фиолетовой линии
Движение на фиолетовой ветке метро Москвы останавливали из-за человека на путях
29 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/spacedrone808

Движение поездов было временно остановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщили в дептрансе Москвы. В настоящее время движение полностью восстановлено.
«Таганско-Краснопресненская линия (7): нет движения поездов от «Баррикадной» до «Текстильщиков» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О состоянии упавшего на пути человека не сообщается. ЧП удалось быстро устранить. В настоящее время поезда двигаются согласно обычному графику.

Напомним, 5 февраля в метро столицы произошла аналогичная ситуация. Человек упал на пути на Кольцевой линии.

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#метро
#поезда
#чп
#человек
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