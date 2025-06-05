В Курской области подполковника полиции подозревают в хищении оружия
В Курской области 43-летний подполковник полиции, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних может лишиться свободы сроком до 15 лет за бизнес по продаже оружия, сообщил Телеграм-канал Baza.
В отношении мужчины возбуждили уголовное дело по статье 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).
Предварительно выявлено, что в августе 2024 года подполковник организовал бизнес по продаже оружия. За шесть месяцев вместе с подельниками они украли из Белгородской, Курской областей и с территории Харьковской области для перепродажи как минимум пять пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова АК-74, пять гранат Ф-1, 15 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25 и два противотанковых гранатометов РПГ-18.
Правоохранители отмечали, что фигурант рассказал о тайниках. 29 мая в одном из них нашли автомат Калашникова АК-12 с подствольным гранатометом, несколько гранат и запалов с патронами, один ручной гранатомет РШГ-2, 30 подствольных гранат и шесть гранат Ф-1.
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