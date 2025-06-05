В Курской области подполковника полиции подозревают в хищении оружия

05 июня 2025, 18:11

Фото: iStock/ Artfully79

В Курской области 43-летний подполковник полиции, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних может лишиться свободы сроком до 15 лет за бизнес по продаже оружия, сообщил Телеграм-канал Baza.