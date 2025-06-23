В Курской области при задержании мародеров погиб боец военной полиции
В Курской области трагически погиб военный полицейский Жаров
В Суджанском районе Курской области трагически погиб боец военной полиции Алексей Жаров, известный под позывным «Жара».
Об этом сообщил депутат регионального парламента Алексей Золотарев. По словам депутата, Жаров отдал свою жизнь, защищая правопорядок при попытке задержания группы мародеров.
Золотарев назвал его поступок героическим и примером патриотизма. Жаров был начальником военной полиции в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах и оказывал поддержку жителям, отказавшимся от эвакуации.
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