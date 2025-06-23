В Москве шестиклассницу госпитализировали после приема слабительного для похудения

23 июня 2025, 13:31

В Москве шестиклассницу госпитализировали после приема слабительного

Фото: iStock/Nastco

В Москве 13-летняя школьница была госпитализирована после того, как выпила 20 таблеток слабительного, надеясь похудеть. Как сообщает Telegram-канал «‎Shot», девочка узнала о методе похудения через интернет и решила попробовать его на себе.