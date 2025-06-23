В Москве шестиклассницу госпитализировали после приема слабительного для похудения
В Москве 13-летняя школьница была госпитализирована после того, как выпила 20 таблеток слабительного, надеясь похудеть. Как сообщает Telegram-канал «Shot», девочка узнала о методе похудения через интернет и решила попробовать его на себе.
Сразу после приема препарата у девочки начались серьезные проблемы со здоровьем. Родители вызвали скорую помощь, школьницу экстренно доставили в одну из клиник столицы. К счастью, медики оказали необходимую помощь, и сейчас состояние девочки стабильное, она чувствует себя хорошо.
До этого народный артист Российской Федерации Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации и заявил, что чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции попросили жителя посёлка Шушары остановиться для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование и увеличил скорость. Тогда началась погоня.
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