В Москве шестиклассницу госпитализировали после приема слабительного для похудения

В Москве шестиклассницу госпитализировали после приема слабительного
Фото: iStock/Nastco

В Москве 13-летняя школьница была госпитализирована после того, как выпила 20 таблеток слабительного, надеясь похудеть. Как сообщает Telegram-канал «‎Shot», девочка узнала о методе похудения через интернет и решила попробовать его на себе.



Сразу после приема препарата у девочки начались серьезные проблемы со здоровьем. Родители вызвали скорую помощь, школьницу экстренно доставили в одну из клиник столицы. К счастью, медики оказали необходимую помощь, и сейчас состояние девочки стабильное, она чувствует себя хорошо.

До этого народный артист Российской Федерации Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации и заявил, что чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции попросили жителя посёлка Шушары остановиться для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование и увеличил скорость. Тогда началась погоня.

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Дарья Осипова

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