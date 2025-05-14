Профосмотры в Подмосковье с начала года прошли свыше 600 тыс. детей

Мособлдума рассмотрит на ближайшем заседании законопроект о штрафе в 5 тыс. руб. для граждан за борщевик на земельном участке. Об этом рассказал председатель комитета регионального парламента по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.