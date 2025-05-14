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Профосмотры в Подмосковье с начала года прошли свыше 600 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Бесплатные профилактические осмотры в Московской области с начала 2025 года прошли более 600 тыс. детей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Профосмотры доступны в регионе как для взрослого, так и для детского населения. Проверка позволяет уточнить группу здоровья ребёнка, выявить различные патологии и риски развития заболеваний.
«Дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и в образовательном учреждении. Бригада врачей выезжает в школу или детсад. С начала года профосмотры в Подмосковье прошли более 600 тыс. детей. Это на 92,3 тыс. больше прошлогоднего показателя», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В министерстве напомнили, что данные о пройденном профосмотре появляются в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

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Новым амбассадором Школьной лиги Подмосковья стал баскетболист Кирилл Попов
14 мая 2025, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Форвард баскетбольного клуба «Химки» Кирилл Попов стал новым амбассадором Школьной лиги Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кирилл Попов, признанный лучшим центровым чемпионата Суперлиги-2025, присоединился к команде профессиональных наставников Школьной лиги, в которую ранее вошли Дмитрий Губерниев, Сергей Карякин, Эмма Гаджиева, Евгений Алдонин, Александр Соколов, Роман Широков, Мария Халецкая, Виктор Кейру, Александра Коруковец и Леся Махно», — говорится в сообщении.
Школьная лига Подмосковья стартовала в октябре 2024 года. В рамках проекта проводятся соревнования по четырем видам спорта: баскетболу 3х3, волейболу, футзалу и шахматам. В первом сезоне Лиги приняли участие представители более 200 школ из 13 подмосковных округов.

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Штраф в Подмосковье за борщевик на участках хотят увеличить до 5 тыс. рублей
14 мая 2025, 12:20

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума рассмотрит на ближайшем заседании законопроект о штрафе в 5 тыс. руб. для граждан за борщевик на земельном участке. Об этом рассказал председатель комитета регионального парламента по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
«Чтобы стимулировать граждан удалять с участков борщевик Сосновского, предлагаем установить размер штрафа на уровне 5 тыс. рублей. Рассмотрим документ на ближайшем заседании 15 мая. В случае его принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования», – сказал Керселян Агентству городских новостей «Москва».
Он напомнил, что борьба с борщевиком в Подмосковье ведётся много лет. Важно, чтобы вместе с властями в ней участвовали собственники. Они должны отвечать за борьбу с ядовитым сорняком на земле, принадлежащей садовому или огородному товариществу, а также во владениях, расположенных в деревнях и селах.

Владельцев земельных участков, где находят заросли борщевика, штрафуют и сейчас. В Подмосковье установлен дифференцированный размер штрафа. Для физических лиц он составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
«Вместе с коллегами из Минсельхозпрода Московской области благодаря мониторингу и встречам по этому вопросу мы пришли к выводу, что такой штраф – недостаточно эффективная мера, не соразмерная стоимости затрат. Поэтому граждане не заинтересованы в устранении нарушений», – добавил депутат.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в прошлом году площадь поражения борщевиком Сосновского в Подмосковье выросла до 85 тыс. га. Это 1,9% территории региона. При этом почти 56 тыс. га поражённых участков находятся в частной собственности.

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В деревне под Волоколамском нашли шесть миномётных мин
14 мая 2025, 11:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны были обнаружены в деревне Владычино Волоколамского муниципального округа, снаряды обезвредили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Стстема-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что боеприпасы обнаружились в ходе рытья траншеи. Прибывшие по вызову специалисты идентифицировали снаряды как 81-миллиметровые миномётные мины времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Взрывотехники поместили мины в специальный контейнер, вывезли на полигон и там обезвредили.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли двенадцатилетней девочке, которая напоролась ногой на вилы.

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Специалисты БТИ Подмосковья провели более 110 выездных встреч с дачниками
14 мая 2025, 11:43

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 110 выездных встреч с представители дачных посёлков и садоводческих товариществ провели специалисты Московской области с начала текущего года, информацию об этом пресс-служба регионального Минимущества разместила в соцсетях.
«Встречи проводились в 67 садоводческих товариществах, расположенных в 40 округах Московской области. Охват встреч составил более 3.5 тыс. человек», — отмечается в сообщении.
Главными темами встреч стало оформление загородной недвижимости в упрощённом порядке — по «дачной амнистии», перевод дачного дома в статус жилого, установление границ земельных участков и оформление земель общего пользования. Кроме того, участники консультаций могли на месте заключить договор на различные услуги БТИ.

Министерство имущественных отношений Московской области регулярно размещает актуальную информацию на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Всему земля МО». Подписчиков также информируют о правилах обращения с земельными участками, различных проверках и изменениях в законодательстве.

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Названы самые необычные вещи, забытые в подмосковных автобусах в апреле
14 мая 2025, 11:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В автобусах, на автовокзалах и автостанциях Мострансавто с начала года обнаружили более 800 забытых вещей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Самые необычные находки в апреле – парфюмерный набор, коробка с ветхими книгами, ящик со слесарными инструментами и электрическая газонокосилка», – перечислили в ведомстве.
В министерстве также рассказали, как вернуть потерянную вещь. Для этого нужно заполнить форму на сайте в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Все оставленные вещи хранятся в филиалах компании Мострансавто полгода, после чего утилизируются.

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