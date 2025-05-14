Профосмотры в Подмосковье с начала года прошли свыше 600 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Бесплатные профилактические осмотры в Московской области с начала 2025 года прошли более 600 тыс. детей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Профосмотры доступны в регионе как для взрослого, так и для детского населения. Проверка позволяет уточнить группу здоровья ребёнка, выявить различные патологии и риски развития заболеваний.
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«Дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и в образовательном учреждении. Бригада врачей выезжает в школу или детсад. С начала года профосмотры в Подмосковье прошли более 600 тыс. детей. Это на 92,3 тыс. больше прошлогоднего показателя», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В министерстве напомнили, что данные о пройденном профосмотре появляются в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.
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Лора Луганская