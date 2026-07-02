В Кузбассе сотрудница ПВЗ и ее муж совершили серию краж

02 июля 2026, 14:05

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Мариинске Кемеровской области работница ПВЗ Wildberries вместе с мужем придумали хитрую схему и совершили целую серию краж дорогостоящих товаров. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.





По данным «Сiбдепо», супруги заказывали на маркетплейсе смартфоны и другую технику, а при получении на складе подменяли новые товары на другие предметы. Далее они возвращали их продавцам в качестве невостребованных. Похищенные устройства злоумышленники продавали через комиссионные магазины.





«Таким образом, супругами были похищены ноутбук и более 10 смартфонов. Ущерб, причиненный местным предпринимателям, составил более полумиллиона рублей. До рассмотрения судом уголовного дела фигуранты частично возместили причиненный ущерб на сумму около 110 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.