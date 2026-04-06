В Видном сотрудник ПВЗ украл товары более чем на 250 тысяч рублей
Сотрудник пункта выдачи заказов с маркетплейса, расположенного в городе Видное Ленинского округа, похитил с рабочего места товары общей стоимостью более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление в полицию подал индивидуальный предприниматель, открывший ПВЗ.
«Оперативники выяснили, что сотрудник проводил в программе фиктивный отказ от заказов и присваивал их. Таким же образом он распоряжался и товарами, от которых отказались на самом деле. Краденное злоумышленник продавал, а деньги тратил на личные нужды», — говорится в сообщении.Нечистого на руку сотрудника задержали. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.