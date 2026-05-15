В Подмосковье сотрудница ПВЗ украла ювелирные изделия на 900 тысяч рублей
Сотрудницу пункта выдачи заказов задержали полицейские Ленинского округа по подозрению в хищении товаров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление подал индивидуальный предприниматель, недосчитавшийся ювелирных изделий на общую сумму 900 тысяч рублей.
«Оперативники установили, что жительница села Булатниково, работающая в местном ПВЗ, в течение двух недель заказала со своего приложения четыре украшения. Пока товар доставлялся, она через программу проводила фиктивный отказ, а потом присваивала заказанное и сдавала в ломбард, а деньги тратила на свои нужды», — говорится в сообщении.Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.