В Лангепасе пьяный полицейский угнал автомобиль и угрожал коллегам

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Пьяный сотрудник полиции угнал машину в Лангепасе, врезался в сугроб и угрожал коллегам, которые его задержали, сообщил Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел вечером 27 ноября. Капитан полиции Александр Васильев залез в машину местной жительницы, пока женщина отошла в магазин, и уехал. Как только она заметила пропажу автомобиля, женщина обратилась в полицию. Угонщика оперативно разыскали — он врезался в ближайший сугроб.
В ходе задержания Александр Васильев был зол и находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина угрожал коллегам-полицейским, которые оформляли протокол — он никак не мог успокоиться.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что в Лангепас капитан полиции приехал на отдых, а трудится он начальником ИВС ОМВД России «Ханты-Мансийский». Мужчине грозит уголовное дело за угон машины, но вину Александр Васильев признавать не стал.
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В ходе задержания Александр Васильев был зол и находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина угрожал коллегам-полицейским, которые оформляли протокол — он никак не мог успокоиться.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что в Лангепас капитан полиции приехал на отдых, а трудится он начальником ИВС ОМВД России «Ханты-Мансийский». Мужчине грозит уголовное дело за угон машины, но вину Александр Васильев признавать не стал.
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Ольга Енгалычева