Стало известно, что Киев обещал летчику за угон вертолета

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Военная разведка Украины пообещала российскому летчику переправить его семью на Украину через Молдавию перед планируемым угоном вертолета Ми-8МТПР-1. Об этом информирует РИА Новости.
Изначально планировалось вывезти семью через Польшу или Латвию, однако в итоге был выбран маршрут через Молдавию с участием местных спецслужб.
Он также отметил, что в Молдове украинская разведка чувствует себя свободно и не особо учитывает мнения партнеров. В результате изменений маршрут вывоза семьи был скорректирован: теперь они должны были транзитом пройти через Турцию в Кишинев, а затем на территорию Украины.
Ранее ФСБ России сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета Ми-8МТПР-1. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского летчика. В ходе операции российские контрразведчики выявили планы Киева и позиции украинской ПВО, что позволило нанести точные удары по целям.
Появилось видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Перед перелетом моя семья, жена с детьми, должна была переехать за границу. Далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинев, оттуда забирали бы машинами», — сказал летчик.
Он также отметил, что в Молдове украинская разведка чувствует себя свободно и не особо учитывает мнения партнеров. В результате изменений маршрут вывоза семьи был скорректирован: теперь они должны были транзитом пройти через Турцию в Кишинев, а затем на территорию Украины.
Ранее ФСБ России сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета Ми-8МТПР-1. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского летчика. В ходе операции российские контрразведчики выявили планы Киева и позиции украинской ПВО, что позволило нанести точные удары по целям.
Появилось видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова