Житель Жуковского угнал маршрутку и стал виновником ДТП

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В подмосковном Жуковском мужчина стал виновником ДТП, проинформировал телеграм-канал Mash.
Житель Жуковского накинулся на водителя маршрутки, дальше выгнал всех находившихся в салоне пассажиров и угнал транспортное средство. Потом он устроил побег сразу от нескольких машин правоохранительных органов.
Угонщик общественного транспорта вылетел на повороте на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль. По предварительной информации, водитель иномарки в результате дорожно-транспортного-происшествия отделалась лишь лёгким испугом, а у виновника происшествия «разбито лицо».
Ранее стало известно, что в Лидсе, Великобритания, две пожилые женщины сорвали угон мотоцикла мужчинами в масках. Они обратили их в бегство. Двое парней заехали на парковку на мопеде, один из них молотком пытался сбить замок с колеса мотоцикла.
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Угонщик общественного транспорта вылетел на повороте на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль. По предварительной информации, водитель иномарки в результате дорожно-транспортного-происшествия отделалась лишь лёгким испугом, а у виновника происшествия «разбито лицо».
Ранее стало известно, что в Лидсе, Великобритания, две пожилые женщины сорвали угон мотоцикла мужчинами в масках. Они обратили их в бегство. Двое парней заехали на парковку на мопеде, один из них молотком пытался сбить замок с колеса мотоцикла.
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Ольга Енгалычева