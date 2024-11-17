Житель Жуковского угнал маршрутку и стал виновником ДТП

Страшные события произошли в Славянске-на-Кубани в конце сентября 2021 года. Там 16-летняя девочка родила дома с помощью своей мамы недоношенного ребенка. Вместе они избавились от новорожденного. После родов у подростка открылось кровотечение, но врача ее мама вызвала только на третий день. Спасать девочку к этому времени было уже поздно. Подробности ужасной трагедии в материале «Радио 1».