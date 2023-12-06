В Липецке женщину госпитализировали после похода в душ

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Жительницу Липецка доставили в больницу с ожогами 20% тела.
Портал Gorod 48 пишет, что 58-летняя женщина отправилась в душ. В это время ванной заклинило кран с водой. Полился кипяток. Женщина получила сильные ожоги, её пришлось госпитализировали в отделение реанимации.
Наиболее всего пострадали голова, руки и ноги. Врачи продолжают бороться за жизнь пациентки.
Ранее сообщалось, что две пенсионерки устроили драку и отправили в реанимацию четырёхмесячного правнука в Орловской области. SHOT пишет, что малыш попал под раздачу пенсионеркам из Мценска.
73-летняя Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабушки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку. Как заявила Раиса Валентиновна, ее сестра накинулась с кулаками сначала на нее, а потом и на ребенка.
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Наиболее всего пострадали голова, руки и ноги. Врачи продолжают бороться за жизнь пациентки.
73-летняя Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабушки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку. Как заявила Раиса Валентиновна, ее сестра накинулась с кулаками сначала на нее, а потом и на ребенка.
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Мария Фирсова