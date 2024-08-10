В одном из районов Курской области организовали выезд жителей

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В Беловском районе Курской области продолжается добровольный выезд жителей, сообщил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале.
По его словам, люди покидают район как самостоятельно, так и с помощью организованных автобусах, за перемещение которой отвечает местная и районная администрации.
Ране стало известно об эвакуации более 76 тысяч человек из приграничных из приграничных районов Курской области. Около 4,4 тысячи человек размещены в пунктах временного размещения (ПВР), остальные располагаются у родственников.
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«Жителей района ждут в пунктах временного размещения города Курска и безопасных районов Курской области», – отметил Волобуев.
Ране стало известно об эвакуации более 76 тысяч человек из приграничных из приграничных районов Курской области. Около 4,4 тысячи человек размещены в пунктах временного размещения (ПВР), остальные располагаются у родственников.
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Александр Климов