В одном из районов Курской области организовали выезд жителей

Жуткая история тройного убийства в Пермском крае до сих пор отзывается в сердцах местных жителей. Воспитанный, целеустремленный школьник-отличник из поселка Октябрьский зверски зарубил родителей и младшую сестренку. После содеянного подросток переодел изуродованный труп отца в свою одежду, запутав на несколько дней следствие.