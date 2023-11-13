В Липецкой области в массовой аварии погибли два человека

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В Липецкой области в ДТП попали три машины.
В результате аварии погибли два человека, ещё четверо пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась примерно в 07.30 утра на 260-м км магистрали Орел — Тамбов.
Ранее сообщалось, что два автомобиля и грузовик столкнулись в Тверской области, если погибшие. Уточняется, что после столкновения автомобилей на трассе, одна из легковушек загорелась. Прибывшие на место ДТП пожарные потушили огонь, однако водитель и пассажир погибли.
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Авария случилась примерно в 07.30 утра на 260-м км магистрали Орел — Тамбов.
«Вблизи села Казино Задонского района Липецкой области произошло столкновение трех автомобилей: пассажирской и грузовой «Газелей» и легкового автомобиля «Лада Ларгус», — сказано в сообщении на странице ведомства во «ВКонтакте».Погибли мужчины 1976 и 1982 годов рождения. Они находились в пассажирской «Газели» в момент аварии. Правоохранители в данный момент устанавливают личности четырех пострадавших.
Ранее сообщалось, что два автомобиля и грузовик столкнулись в Тверской области, если погибшие. Уточняется, что после столкновения автомобилей на трассе, одна из легковушек загорелась. Прибывшие на место ДТП пожарные потушили огонь, однако водитель и пассажир погибли.
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Мария Фирсова