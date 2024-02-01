В Лондоне бандит с кислотой напал на прохожих, пострадали минимум 9 человек

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В Лондоне девять человек попали в больницу после нападения злоумышленника с неизвестным едким веществом. Как сообщает издание Daily Mail, троих из пострадавших – женщину и двоих ее маленьких детей – в итоге пришлось госпитализировать.
Еще пяти людям также оказали помощь на месте происшествия. Все они были доставлены в больницу бригадами лондонской службы скорой помощи. Три сотрудника полиции также были госпитализированы после прибытия на вызов.
По имеющимся у лондонской полиции данным, инцидент произошёл на Клэпхем-Лессар-авеню, когда неизвестный мужчина бросил в женщину с детьми какое-то едкое вещество, скрывшись затем с места преступления. В настоящее время полиция задействует все ресурсы (включая даже вертолёт) для задержания злоумышленника и выяснения обстоятельств ЧП.
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По имеющимся у лондонской полиции данным, инцидент произошёл на Клэпхем-Лессар-авеню, когда неизвестный мужчина бросил в женщину с детьми какое-то едкое вещество, скрывшись затем с места преступления. В настоящее время полиция задействует все ресурсы (включая даже вертолёт) для задержания злоумышленника и выяснения обстоятельств ЧП.
«Было замечено, как мужчина скрывался с места происшествия. Мы привлекаем ресурсы со всего Метрополитена для задержания этого человека, и работа продолжается, чтобы определить, что привело к этому ужасному инциденту», — заявил журналистам детектив-суперинтендант Александр Касл.Читайте также:
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Артем Путинцев