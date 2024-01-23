Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто

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Как минимум два человека пострадали в результате нападения мужчины, вооружённого мачете, в канадском Торонто. Об этом 22 января сообщил телеканал Global News.
Полиция Торонто сообщила, что бригады экстренной помощи прибыли в район Батерст-стрит и Финч-авеню Вест в понедельник 15:29. Изначально на пульт дежурному поступила информация о двух пострадавших в результате нападения человеке с мачете.
В результате один человек был доставлен в больницу с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Вторую жертву найти не удалось.
По словам полиции, подозреваемый, который до сих пор не найден, был одет в белую хоккейную маску из фильма ужасов. В связи с инцидентом средняя школа Нортвью-Хайтс, расположенная в этом районе, была временно закрыта.
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В результате один человек был доставлен в больницу с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Вторую жертву найти не удалось.
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Артем Кузьмин