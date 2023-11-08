В Лондоне экоактивисты остановили движение на мосту, помешав проезду скорой

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Экоактивисты движения Just Stop Oil устроили акцию протеста на мосту Ватерлоо в Лондоне, помешав проезду скорой помощи с включёнными «мигалками». Об этом сообщает полиция в соцсети X.
Отмечается, что акция экоактивистов была направлена против добычи нефти и газа.
В результате их протеста, на мосту образовалась пробка, а скорая помощь не смогла прорваться через неё.
Прибывшие на место полицейские призывали участников акции переместиться на пешеходную часть моста, где они могут продолжить свои действия. Однако результата не последовало, поэтому сотрудникам полиции пришлось перейти к задержанию.
Уточняется, что было задержано свыше 40 участников акции.
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В результате их протеста, на мосту образовалась пробка, а скорая помощь не смогла прорваться через неё.
Уточняется, что было задержано свыше 40 участников акции.
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Анастасия Чинкова