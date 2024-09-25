В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов

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В Люберцах акушер раздавил голову младенцу, доставая щипцами из матери. Ребенок скончался через день. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в начале августа 28-летняя девушка приехала на роды в Московский областной центр охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте. Роды проходили сложно порядка 15 часов. Тогда медики решили использовать щипцы, чтобы вытащить голову младенца.
В процессе ребенку расцарапали лицо, сломали ключицу и повредили жизненно важные органы. Сразу после родов малыша положили в реанимацию, но он умер из-за множественных травм. Согласно результатам экспертизы, во время родов акушеры сильно травмировали грудничка, из-за чего у него появился отек мозга и кровоизлияния в различные органы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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В процессе ребенку расцарапали лицо, сломали ключицу и повредили жизненно важные органы. Сразу после родов малыша положили в реанимацию, но он умер из-за множественных травм. Согласно результатам экспертизы, во время родов акушеры сильно травмировали грудничка, из-за чего у него появился отек мозга и кровоизлияния в различные органы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова