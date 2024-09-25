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В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов

SHOT: В Люберцах акушер раздавил младенцу голову щипцами во время сложных родов
25 сентября 2024, 12:36
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Люберцах акушер раздавил голову младенцу, доставая щипцами из матери. Ребенок скончался через день. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в начале августа 28-летняя девушка приехала на роды в Московский областной центр охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте. Роды проходили сложно порядка 15 часов. Тогда медики решили использовать щипцы, чтобы вытащить голову младенца.

В процессе ребенку расцарапали лицо, сломали ключицу и повредили жизненно важные органы. Сразу после родов малыша положили в реанимацию, но он умер из-за множественных травм. Согласно результатам ​экспертизы, во время родов акушеры сильно травмировали грудничка, из-за чего у него появился отек мозга и кровоизлияния в различные органы.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Пропавшую под Омском пенсионерку спустя неделю нашли связанной в погребе
Под Омском избили 72-летнюю пенсионерку и бросили в погреб из-за тысячи рублей
25 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/Андрей Клеменков

В Омской области спустя неделю поисков нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, бабушка лежала без сознания в погребе. Об этом сообщает региональное СУ СКР. Отмечается, что старушку избил и бросил в погреб 41-летний рецидивист из-за тысячи рублей и телефона.
По данным ведомства, все произошло в начале сентября, когда мужчина пришел к пенсионерке починить пол, однако у них возник конфликт по поводу оплаты его работы. В пылу ссоры работник избил и связал бабушку, забрал у нее тысячу рублей и телефон, а после бросил ее в погреб.

Тревогу забила дочка пенсионерки, которая не могла до нее дозвониться. Полицейские, получив от нее обращение, пришли к бабушке домой, где и нашли ее.
«Потерпевшая, пролежавшая больше недели без еды и воды в полузакрытом погребе, была госпитализирована с признаками сильного обезвоживания и переохлаждения, ее жизнь врачам удалось спасти, ее состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, женщине оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении СК.
Уголовное дело пока что возбудили по статье о грабеже, рецидивиста арестовали. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных мужчиной преступлений.

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Родителей погибших от отравления под Красноярском детей выписали из больницы
25 сентября 2024, 11:42

Фото: iStock/peterscode

Родителей погибших от отравления под Красноярском детей выписали из больницы. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.

«Да, выписали. Выписаны в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации», — сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Отмечается, что женщина находится на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша.

Ранее стало известно, что в продуктах, которые употребляла отравившаяся семья, не выявили вредных веществ. Прокуратура сообщила, что основной версией отравления семьи является использование дихлофоса.

До этого в Самарской области была обнаружена 47-летняя Наталья Сизова с перерезанным горлом. Женщина пропала накануне своего дня рождения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#прокуратура
#семьи
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ФАС возбудила дело против Альфа-банка за сокрытие условий в рекламе счета
25 сентября 2024, 11:41

Фото: iStock/ultramarine5

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка за сокрытие важных условий во время рекламы счета для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса АО «Альфа-банк». Банк не указывал существенные условия финансовых услуг <...> служба возбудила дело в отношении банка и признала рекламу ненадлежащей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в рекламе говорилось, что платежи и переводы для бизнеса составляют ноль рублей, однако уже на сайте организации дополнительно уточнялось — получить такие условия могут лишь «клиенты с подпиской», а бесплатные переводы и платежи физлицам имеют лимит в 10 миллионов рублей в месяц.

В службе уточнили, что на рекламу пожаловались жители Москвы, которые видели ее в метро.

ФАС признала, что такая реклама вводить потребителей в заблуждение, а потому нарушает закон о рекламе.

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#служба
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В Самарской области найдено тело похищенной женщины с перерезанным горлом
25 сентября 2024, 10:38

Фото: iStock/Biserka Stojanovic

В Самарской области была обнаружена 47-летняя Наталья Сизова с перерезанным горлом. Женщина пропала накануне своего дня рождения, когда двое неизвестных мужчин похитили её, увезя на её же автомобиле Toyota RAV4. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, в настоящее время рассматриваются две основные версии похищения и убийства: угон автомобиля и любовный треугольник. Предварительно отмечается, что у замужней Натальи могла быть близкая связь с женатым мужчиной. У нее остался сын.

Напомним, что инцидент произошел поздним вечером 22 сентября у одного из домов на улице Бульвар Роз. Наталья шла возле дома, а в этот момент на неё набросились двое мужчин и увезли женщину в неизвестном направлении. Похитители были одеты в тёмную одежду, на лицах у них были маски.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.

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#убийство
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#угон
#прокуратура
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#сын
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Пьяная толпа избила инспекторов ДПС в Дагестане
25 сентября 2024, 10:22

Фото: iStock/globalmoments

В Дагестане толпа пьяных мужчин избила инспекторов ДПС после того, как не смогла уйти от погони. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что по дороге в Тарумовском районе республики мчалась «Лада». Сотрудники ДПС заподозрили, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения, поэтому поехали за автомобилем. Машина въехала в село Раздолье и припарковалась в одном из дворов. Там инспекторы нашли трёх пьяных парней и потребовали проехать в отдел полиции. В ответ на это мужчины агрессивно налетели на полицейских и избили их.

В результате мужчин всё-таки удалось скурить и доставить в отдел. В настоящее время выясняется, кто из них находился на рулём.

После драки одному из сотрудников диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, второй отделался ушибами.

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#пьянство
#автомобиль
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Вышел из леса с наркотиками: в Подмосковье задержали приезжего из Хабаровска
25 сентября 2024, 09:22

Фото: iStock/globalmoments

Подмосковные полицейские задержали 26-летнего уроженца Хабаровского края по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Молодой человек был задержан, когда выходил из леса возле одного из садоводческих товариществ Электрогорска. В рюкзаке у задержанного полицейские нашли портативную колонку, в которой лежали два пакета со светлым порошком общей массой около двух килограммов. Экспертиза показала, что этот порошок является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». До суда молодого человека оставили под стражей.

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#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Стало известно, что нашли в пельменях, употребленных отравившейся семьей
В продуктах, которые употребляла отравившаяся семья, не выявили вредных веществ
25 сентября 2024, 08:13

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В продуктах, которые употребляла отравившаяся семья, не выявили вредных веществ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении. Родители сейчас восстанавливаются после отравления в больнице.

Собеседник агентства сообщил, что в пробах пельменей и курином мясе, которые были изъяты в магазине, а также в продуктах, отобранных в доме — бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе и домашнем яйце — превышения нормируемых значений не выявлено. Он также добавил, что по результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели превышения нормируемых значений не обнаружено.

Ранее прокуратура сообщила, что основной версией отравления семьи является использование дихлофоса. Telegram-канал Shot указывал, что дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления, так как семья могла надышаться его токсичными парами.

До этого стало известно, когда пройдут похороны погибших в Красноярском крае детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семья
#прокуратура
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#похороны
#семьи
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Крупные суммы денег найдены при обысках по делу экс-замминистра обороны Иванова
25 сентября 2024, 03:50

В ходе обысков по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены значительные суммы наличных денег. Об этом сообщается в официальных судебных документах.
По данным источников, в ходе обысков, проведенных как по месту жительства, так и по месту работы Иванова, найдены крупные суммы денег, что подчеркивает серьезность расследования.

Тимур Иванов обвиняется в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, в результате чего, по данным правоохранительных органов, был причинён ущерб более 2 миллиардов рублей. Сам экс-замминистра своей вины не признаёт и настаивает на том, что обвинения против него необоснованны.

Ранее сообщалось, что во время расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выяснилось, что он оказался связан со взяточничеством во время строительства кадетских корпусов. Отмечается, что в связи с новыми эпизодами ущерб государству вырос до 2,18 млрд рублей.

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#взятка
#коррупция
#уголовное дело
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Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение
25 сентября 2024, 03:06

Фото: istock/A_N

Нападавшим на офис Wildberries в Москве могут быть предъявлены обвинения, которые повлекут за собой наказание вплоть до пожизненного заключения в колонии, согласно судебным документам, доступным РИА Новости.
По информации из материалов дела, «фигуранты обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы». В документах подчеркивается, что обвиняемые «осознанно» нарушили общественную безопасность и порядок, что произошло в присутствии сотрудников полиции. Это указывает на их склонность к совершению противоправных действий и отсутствие контроля за своим поведением.

На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли на месте.

В Басманном суде Москвы был арестован 30 человек, обвиняемых в нападении. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

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#убийство
#стрельба
#человек
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