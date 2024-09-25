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Родителей погибших от отравления под Красноярском детей выписали из больницы. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.
Отмечается, что женщина находится на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша.
Ранее стало известно, что в продуктах, которые употребляла отравившаяся семья, не выявили вредных веществ. Прокуратура сообщила, что основной версией отравления семьи является использование дихлофоса.
До этого в Самарской области была обнаружена 47-летняя Наталья Сизова с перерезанным горлом. Женщина пропала накануне своего дня рождения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Да, выписали. Выписаны в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации», — сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Отмечается, что женщина находится на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша.
Ранее стало известно, что в продуктах, которые употребляла отравившаяся семья, не выявили вредных веществ. Прокуратура сообщила, что основной версией отравления семьи является использование дихлофоса.
До этого в Самарской области была обнаружена 47-летняя Наталья Сизова с перерезанным горлом. Женщина пропала накануне своего дня рождения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом
Дарья Осипова