Родителей погибших от отравления под Красноярском детей выписали из больницы

В Самарской области была обнаружена 47-летняя Наталья Сизова с перерезанным горлом. Женщина пропала накануне своего дня рождения, когда двое неизвестных мужчин похитили её, увезя на её же автомобиле Toyota RAV4. Об этом информирует Telegram-канал Shot.