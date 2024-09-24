Стало известно, когда пройдут похороны погибших в Красноярском крае детей

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В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Похороны погибших детей пройдут после выписки родителей из больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.
«Родственники ждут, когда выпишут родителей», — сказали в пресс-службе.
Напомним, что предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса «Варан». Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки.
До этого в Минздраве рассказали о состоянии родителей отравившихся под Красноярском детей. Стало известно, что они находятся в сознании, их состояние удовлетворительное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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