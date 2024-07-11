В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота

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Мужчина под одеждой пытался вывезти из России 54 слитка золота и украшения на сумму 142 миллиона рублей. Об этом информирует ЦОС ФСБ.
Отмечается, что общий вес изделий превысил 28 кг. Злоумышленник попытался скрыть груз под одеждой в специально изготовленном корсете.
В ведомстве уточнили, что мужчину остановили на таможне в аэропорту Махачкалы в Дагестане. По факту произошедшего возбуждено дело о контрабанде.
Ранее сообщалось, что сотрудники таможни в столичном аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за рубеж золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью в 9 миллионов рублей.
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В ведомстве уточнили, что мужчину остановили на таможне в аэропорту Махачкалы в Дагестане. По факту произошедшего возбуждено дело о контрабанде.
Ранее сообщалось, что сотрудники таможни в столичном аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за рубеж золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью в 9 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова