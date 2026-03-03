В Мариуполе двое мужчин забили собутыльника кувалдой и сожгли его в вагончике

03 марта 2026, 22:02

В Мариуполе задержали подозреваемых в убийстве знакомого и поджоге вагончика

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

В Мариуполе сотрудники правоохранительных органов задержали двоих местных жителей по подозрению в убийстве знакомого. Как сообщили в Следственном комитете РФ по ДНР, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц).