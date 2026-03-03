В Мариуполе двое мужчин забили собутыльника кувалдой и сожгли его в вагончике
В Мариуполе сотрудники правоохранительных органов задержали двоих местных жителей по подозрению в убийстве знакомого. Как сообщили в Следственном комитете РФ по ДНР, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц).
По информации следствия, вечером 28 февраля 2026 года подозреваемые распивали спиртные напитки в строительном вагончике вместе с потерпевшим. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленники избили знакомого кувалдой и нанесли ему несколько ударов ножом.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, фигуранты облили вагончик легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, после чего скрылись.
Прибывшие на место пожара полицейские установили личности нападавших и задержали их. На допросе мужчины признали вину. В ближайшее время им предъявят обвинение, расследование уголовного дела продолжается.
