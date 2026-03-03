Достижения.рф

«Разбивал лёд грудью»: Россиянин вытащил тонущего мальчика из замёрзшего озера

Житель Моздока спас ребёнка, провалившегося под лёд на озере в парке Победы
Фото: Istock/Andrey Nikitin

В Моздоке мужчина спас пятиклассника, провалившегося под лёд на озере в парке Победы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.



Житель города Артём Абачев гулял по парку с женой и увидел детей, которые вышли на замёрзший водоём. Мужчина предупредил их об опасности, но они не послушались. Через некоторое время один из школьников оказался в воде.

Очевидец бросился спасать ребёнка. Лёд под ним начал трескаться, поэтому он не смог подойти или подползти к мальчику. Тогда мужчина поплыл, разбивая льдины грудью. Он добрался до ребёнка и вытащил его на берег. Прохожие помогли отжать одежду, а жена мужчины позвонила родителям школьника. Супруги отвезли мальчика домой и передали родственникам.

Накануне спасатель рассказал, что делать, если провалился под лёд.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0