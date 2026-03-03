«Разбивал лёд грудью»: Россиянин вытащил тонущего мальчика из замёрзшего озера
В Моздоке мужчина спас пятиклассника, провалившегося под лёд на озере в парке Победы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.
Житель города Артём Абачев гулял по парку с женой и увидел детей, которые вышли на замёрзший водоём. Мужчина предупредил их об опасности, но они не послушались. Через некоторое время один из школьников оказался в воде.
Очевидец бросился спасать ребёнка. Лёд под ним начал трескаться, поэтому он не смог подойти или подползти к мальчику. Тогда мужчина поплыл, разбивая льдины грудью. Он добрался до ребёнка и вытащил его на берег. Прохожие помогли отжать одежду, а жена мужчины позвонила родителям школьника. Супруги отвезли мальчика домой и передали родственникам.
Накануне спасатель рассказал, что делать, если провалился под лёд.
