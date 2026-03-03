«Разбивал лёд грудью»: Россиянин вытащил тонущего мальчика из замёрзшего озера

03 марта 2026, 21:27

Житель Моздока спас ребёнка, провалившегося под лёд на озере в парке Победы

Фото: Istock/Andrey Nikitin

В Моздоке мужчина спас пятиклассника, провалившегося под лёд на озере в парке Победы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.