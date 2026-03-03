В Ростовской области компания молодых людей устроила танцы у храма
В Ростовской области правоохранители задержали группу молодых людей после публикации танцевального видео у стен собора. Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал ролик, снятый на фоне Вознесенского кафедрального собора в Новочеркасске.
На кадрах двое юношей и девушка танцуют возле храма. Местные жители негативно отреагировали на поведение участников съёмки. Полицейские оперативно нашли и задержали нарушителей, которые признали свою вину.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в отношении одного из задержанных составили протоколы за парковку в неположенном месте по двум частям статьи 12.16 КоАП РФ. Остальных участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Накануне в Москве девушка с сайта знакомств убедила 14-летнего подростка поджечь банкомат.
Читайте также: