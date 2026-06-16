В мать с трехмесячным ребенком на руках швырнули яйцо с высоты в Анапе
В Анапе полиция проводит проверку по факту нападения на женщину с трехмесячным ребенком. Неизвестные сбросили на них куриное яйцо с высоты.
Как сообщает Telegram-канал «ЧП Анапа», инцидент зафиксировали 15 июня на улице Ленина. Местная жительница прогуливалась с младенцем в сумке-кенгуру, когда с верхних этажей жилого дома в них прилетело яйцо.
Удар оказался настолько сильным, что у матери возникло жжение в руке и остались ссадины. Следы от удара также есть на руке ребенка. На тротуаре рядом с местом происшествия лежали разбитые овощи и вареные яйца — предположительно, их сбросили те же злоумышленники.
Потерпевшая вызвала полицию, однако, по ее словам, в течение двух часов наряд на место не прибыл, после чего женщина с детьми была вынужденной уйти домой. В ОМВД России по городу Анапе подтвердили начало проверки по указанному факту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, причастные к происшествию.
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