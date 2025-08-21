Хулиганы довели пенсионера до сердечного приступа на частном пляже

Достижения.рф

La Repubblica: 75-летнего туриста довели до сердечного приступа в Италии
Фото: iStock/ArtRachen01

В Италии 75-летнего туриста из Павии довели до сердечного приступа из-за жесткого розыгрыша, организованного молодыми людьми. Об этом пишет местная газета La Repubblica.



Все произошло 15 августа во время отдыха на частном пляже в курортном городе Алассио. Когда пенсионер спал на шезлонге, на него внезапно вылили 30 ведер ледяной воды. Резкое пробуждение вызвало эмоциональный шок и скачок артериального давления.

Вскоре путешественника увезли в больницу Санта-Корона, в которой он провел два дня. В настоящее время местные правоохранители проводят расследование по факту нападения.

В тот же день в Италии произошел еще один инцидент с туристом: 15-летний парень упал с матраса и утонул в море на глазах у родных.

Лидия Пономарева

