Хулиганы довели пенсионера до сердечного приступа на частном пляже
В Италии 75-летнего туриста из Павии довели до сердечного приступа из-за жесткого розыгрыша, организованного молодыми людьми. Об этом пишет местная газета La Repubblica.
Все произошло 15 августа во время отдыха на частном пляже в курортном городе Алассио. Когда пенсионер спал на шезлонге, на него внезапно вылили 30 ведер ледяной воды. Резкое пробуждение вызвало эмоциональный шок и скачок артериального давления.
Вскоре путешественника увезли в больницу Санта-Корона, в которой он провел два дня. В настоящее время местные правоохранители проводят расследование по факту нападения.
В тот же день в Италии произошел еще один инцидент с туристом: 15-летний парень упал с матраса и утонул в море на глазах у родных.
Читайте также: