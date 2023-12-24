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В многоэтажном доме в Сочи раздался взрыв. По предварительной информации, это произошло из-за утечки газа. Об этом сообщили в 112.
Согласно информации источника, среди пострадавших мужчина и женщина. Сообщается, что инцидент произошел на Трубачёва, 26.
Балконы двух квартир на пятом и шестом этажах уничтожены. Все жильцы дома эвакуированы.
Ранее сообщалось, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи.
По предварительной оценке повреждены десять квартир. Погибли два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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Балконы двух квартир на пятом и шестом этажах уничтожены. Все жильцы дома эвакуированы.
По предварительной оценке повреждены десять квартир. Погибли два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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Екатерина Коршунова