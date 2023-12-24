В Подмосковье на берегу Москвы-реки обнаружен гранатомет с боеприпасом

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Гранатомёт иностранного производства с боеприпасом внутри обнаружен на берегу Москвы-реки в Подмосковье. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По данным источника, оружие с иностранной маркировкой увидел житель села Рыболово Раменского городского округа, в результате чего мужчина вызвал сотрудников экстренных служб. В процессе осмотра было установлено, что внутри гранатомета находится боеприпас.
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства попадания гранатомета в село. Оружие отправлено на дополнительную экспертизу.
Ранее сообщалось, что граната Ф-1 была обнаружена в электрощитовой в жилом доме, который расположен на западе российской столицы. Как стало известно, дом расположен на Большой Филевской.
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На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства попадания гранатомета в село. Оружие отправлено на дополнительную экспертизу.
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Екатерина Коршунова