В многоквартирном доме в Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту

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В посёлке Шушары, который давно уже является частью Санкт-Петербурга и активно застраивается высотными домами, произошло ЧП. В многоквартирном доме у лифта, в котором спускались взрослые и дети, оборвался трос и он упал в шахту.
Помимо взрослых, в лифте находилось пятеро детей, а всего он вёз тринадцать пассажиров. Амортизатора смягчили удар при падении, иначе последствия могли быть более трагичными. В причинах аварии предстоит разобраться техническим службам совместно с правоохранителями.
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