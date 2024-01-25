В Нижневартовске лифт с пассажирами упал в шахту

Фото: istockphoto/Sergej Pushkin
В Нижневартовске рухнул лифт, в котором находились люди.
Telegram-канал «Мегаполис Югра»"" пишет, что ЧП случилось на Комсомольском бульваре в доме №4.
Людей спасли. Они отделались испугом. Рухнувший лифт, со слов очевидцев, заменили недавно по программе капремонта.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кабина лифта оборвалась и упала с высоты седьмого этажа, пострадала находившаяся в нём женщина, об этом сообщает URA.RU. По информации СМИ, лифт оборвался на улице Косарева. Кабина лифта упала с высоты седьмого этажа, в этот момент внутри находилась женщина.
Читайте также:
В Екатеринбурге женщина сломала позвоночник в оборвавшемся лифте
В Подмосковье до конца года заменят лифты более чем в 180 домах
В Казани лифт с девушкой внутри сорвался с восьмого этажа
«Лифт ехал сверху, остановился на первом этаже и оторвался вниз в шахту», — сообщили очевидцы ЧП.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кабина лифта оборвалась и упала с высоты седьмого этажа, пострадала находившаяся в нём женщина, об этом сообщает URA.RU. По информации СМИ, лифт оборвался на улице Косарева. Кабина лифта упала с высоты седьмого этажа, в этот момент внутри находилась женщина.
Читайте также:
В Екатеринбурге женщина сломала позвоночник в оборвавшемся лифте
В Подмосковье до конца года заменят лифты более чем в 180 домах
В Казани лифт с девушкой внутри сорвался с восьмого этажа
Мария Фирсова