В Казани лифт с девушкой внутри сорвался с восьмого этажа

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В Казани в одном из многоквартирных домов лифт сорвался с восьмого этажа, но остановился между первым и вторым этажами. Девушка, находившаяся внутри, не пострадала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану.
Её передали врачам, которые заключили, что пассажирка не пострадала.
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Диана Аванесян