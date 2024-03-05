В Молдавии задержали группу, которая помогала украинцам пересечь границу

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В Молдавии задержали группу, которая за вознаграждение оказывала помощь украинцам в незаконном пресечении границы для уклонения от мобилизации. Об этом сообщается на сайте Пограничной полиции республики.
«Задержанные помогали гражданам Украины незаконно пересекать границу с Молдовой на лодках через Днестр. За это они просили от $7 тыс. до $8 тыс. Из них $1,5 тыс. получал состоявший в группе сотрудник пограничной полиции республики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пограничник ставил штампы в паспорта украинцев после того, как они незаконно пересекли границу.
Ранее также сообщалось, что сотрудники Государственной погранслужбы Украины остановили на границе автомобиль, водитель которого заявил, что якобы везёт пассажиров на похороны. Отмечается, что у пассажиров авто были похоронные венки, однако они не смогли назвать имя родственницы, к которой они якобы едут на похороны. В результате выяснилось, что украинцы заплатили водителю две тысячи долларов (183 тысячи рублей) за то, чтобы он перевёз их через границу.
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Элина Позднякова