Глава Николаевской области Ким: Уклонисты не имеют права на полноценную жизнь

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что уклоняющиеся от призыва в ВС Украины не имеют права на полноценную жизнь.
«Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие», — цитирует канал слова Кима.
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