Госпогранслужба Украины: Уклонисты пытаются бежать из страны в белых маскхалатах

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Бегущие от мобилизации украинцы пытаются пересечь границу в белых маскировочных костюмах, об этом пишет «Голос» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
«Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу», — прокомментировали ситуацию в украинском ведомстве.
Ранее украинские пограничники задержали двух уклонистов, которые пытались пересечь границу с Молдавией в Одесской области. На них были надеты белые маскировочные костюмы.
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