В Мордовии люди заболели ботулизмом из-за вяленной рыбы

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В Мордовии несколько человек заразились ботулизмом после употребления вяленной рыбы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, двоих человек с симптомами ботулизма госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.
Источником заражения стала вяленая рыба. Специалисты взяли ситуацию под контроль и полагают, что заразившихся может быть гораздо больше.
Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма. Вспышка заболеваний была зафиксирована в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.
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Источником заражения стала вяленая рыба. Специалисты взяли ситуацию под контроль и полагают, что заразившихся может быть гораздо больше.
Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма. Вспышка заболеваний была зафиксирована в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.
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Элина Позднякова