В географию распространения ботулизма в России добавились три региона

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Новые случаи заболевания ботулизмом обнаружены в Тамбовской, Ярославской и Костромской области.
По данным источника «Известий», в вышеназванных регионах госпитализировали четверых человек.
До этого случи ботулизма были зарегистрированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и некоторых городах Московской области. Суммарно число заболевших достигло 375 человек, большинство из них находится в состоянии средней степени тяжести, отметил собеседник издания.
19 июня по делу о массовом отравлении салатами с содержанием фасоли, суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова. Троих из них отправили под домашний арест, повара компании-изготовителя – в СИЗО.
Известно, что ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») получил сертификат соответствия ЕАЭС незадолго до вспышки ботулизма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого случи ботулизма были зарегистрированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и некоторых городах Московской области. Суммарно число заболевших достигло 375 человек, большинство из них находится в состоянии средней степени тяжести, отметил собеседник издания.
19 июня по делу о массовом отравлении салатами с содержанием фасоли, суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова. Троих из них отправили под домашний арест, повара компании-изготовителя – в СИЗО.
Известно, что ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») получил сертификат соответствия ЕАЭС незадолго до вспышки ботулизма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак