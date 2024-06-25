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В географию распространения ботулизма в России добавились три региона

«Известия»: вспышки ботулизма выявили ещё в трёх регионах России
25 июня 2024, 03:25
Фото: istock / gorodenkoff

Фото: istock / gorodenkoff

Новые случаи заболевания ботулизмом обнаружены в Тамбовской, Ярославской и Костромской области.
По данным источника «Известий», в вышеназванных регионах госпитализировали четверых человек.

До этого случи ботулизма были зарегистрированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и некоторых городах Московской области. Суммарно число заболевших достигло 375 человек, большинство из них находится в состоянии средней степени тяжести, отметил собеседник издания.

19 июня по делу о массовом отравлении салатами с содержанием фасоли, суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова. Троих из них отправили под домашний арест, повара компании-изготовителя – в СИЗО.



Известно, что ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») получил сертификат соответствия ЕАЭС незадолго до вспышки ботулизма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#отравление
Россиянам рассказали, что будет с организмом при полном отказе от спиртного
Врач Мовчан рассказал об изменениях в организме при полном отказе от алкоголя
25 июня 2024, 00:19

Фото: istock / yacobchuk

Употребление спиртного серьезно вредит здоровью, однако при полном отказе от него, восстановительные процессы запускаются почти сразу. Об этом рассказал нарколог Дмитрий Мовчан.
«В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идет полным ходом», — рассказал врач в беседе с «Известиями».
К концу второй недели, как утверждает врач, острые симптомы начнут утихать. Становится заметно повышение энергии, улучшение сна и уравновешенное настроение, но психологическое желание выпить может оставаться. Мовчан отметил, что необходимо запастись терпением и, возможно, обратиться к специалисту. Как утверждает нарколог, первые две недели без спиртных напитков являются большим шагом к оздоровлению.

«К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, поврежденная от спиртного, начнет активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придет в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы», — обращает внимание врач.
На данном этапе улучшается качество кожи, волос и ногтей и начинает уходить лишний вес. Сон становится крепким и восстановительным. В эмоциональном плане первый месяц без алкоголя может быть переменчивым, но позже настроение стабилизируется, а концентрация внимания улучшится.

В течение полугода без алкоголя появятся значительные улучшения в функционировании сердечно-сосудистой системы: давление крови придёт в норму; сердцебиение стабилизируется; снизится риск инфарктов и инсультов. На данном этапе также улучшается концентрация, память и скорость мышления улучшатся.

«Важно помнить и о психологической составляющей. Первые полгода без алкогольной «подпитки» будут эмоционально нестабильными. Важно найти новые способы преодоления стресса, рекомендуется искать занятия и увлечения, чтобы заполнить время», — подытожил Мовчан.
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#симптомы
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Партнёрские роды в Подмосковье выбирает каждая четвёртая беременная
24 июня 2024, 18:00

Фото: Istockphoto / molka

Каждая четвёртая женщина в Московской области выбирает партнёрские роды. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В перинатальных центра и родильных домах региона пациенткам доступны все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Самый популярный выбор рожениц – партнёрские роды. Они составляют около 25% от общего количества.
«В момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвёртая женщина выбирает партнерские роды. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье».

На нём размещена вся информация о системе родовспоможения в регионе.

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Педиатр Одинаева рассказала, как правильно собрать аптечку для отдыха с детьми

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Педиатр Одинаева рассказала, как правильно собрать аптечку для отдыха с детьми
24 июня 2024, 17:28

Фото: istockphoto / CentralITAlliance

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева поделилась советами по сбору аптечки для отдыха с детьми. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалист отметила, что перед поездкой необходимо проконсультироваться с педиатром, чтобы удостовериться в готовности ребенка к отдыху и согласовать состав аптечки.

«Не стоит резко менять климатические зоны, поскольку дети это переносят очень плохо из-за длительной акклиматизации. Кроме того, путешествовать сразу после любой прививки небезопасно, и лучше отложить поездку хотя бы на месяц.Брать с собой нужно только проверенные и надежные лекарства. Заранее проверьте срок годности всех лекарств, которые планируете взять с собой, и учитывайте условия хранения препаратов», — объясняет Нисо Одинаева.

Во избежание проблем с провозом багажа и повреждением флаконов стоит отдать предпочтение лекарствам в виде таблеток и порошков вместо жидкостей и спреев.

Специалист назвала самые необходимые лекарства, которые должны быть в детской аптечке: антисептик, жаропоижающие, энтеросорбенты, пробиотики, спрей от ожогов, гель от раздражения кожи, таблетки от аллергии, обезболивающие, средства от укачивания, солнцезащитный крем и спрей от боли в горле.

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Россиянам назвали идеальное время для отпуска с точки зрения психологии
Психолог Колосова: не стоит ждать усталости, чтобы уйти в отпуск
24 июня 2024, 13:57

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Чтобы уйти в отпуск, не нужно ждать полной усталости, так как организм не успеет восстановиться после выгорания и стресса, посоветовала кандидат психологических наук Светлана Колосова.
«Нельзя ждать, когда начали болеть или сильно устали. Надо как в спорте: работать до легкой усталости мышц, не до того, как их убьешь на тренировке, а потом молочная кислота будет выходить три дня. Вот так и с отпуском», — отметила Колосова в разговоре с NEWS.ru.

Она уточнила, что в отпуск лучше всего уходить при появлении лёгкой усталости, а не конкретного переутомления, чтобы избежать эмоционального выгорания и стресса.

По словам психолога, человеку в отпуске необходимо восстановиться и получить заряд энергии. Но если он уходит на отдых очень уставшим, то вернется к труду чуть более отдохнувшим, однако полностью восстановиться он не сможет.

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Свыше 1,3 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
24 июня 2024, 13:33

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 1,3 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в прошедшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В выходные проверить здоровье в парках жители могли в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Лобне, Наро-Фоминске, Рузе и Шатуре.

«Благодаря такой акции, все желающие могут проверить свое здоровье на свежем воздухе без посещения поликлиники. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались более 1,3 тыс. человек, а с начала лета уже почти 3,3 тыс. человек прошли диагностику», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

для удобства получения результатов обследования они придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
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#мониторинг
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В Шаховской построили два ФАПа
24 июня 2024, 12:42

Фото: пресс-служба Минстройкмплекса МО

Два модульных фельдшерско-акушерских пункта построили на территории городского округа Шаховская: в селе Ивашково и в деревне Дор, оба медучреждения получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Каждый из новых ФАПов рассчитан на 36 посещений в смену. Фельдшерско-акушерские пункты представляют собой одноэтажные здания площадью 200 квадратных метров. Там расположены кабинет врача, процедурная, смотровая, стерилизационная комната, а также прививочный кабинет, палата для пациентов и помещение для отдыха медиков», — говорится в сообщении.
На прилегающих территориях обустроены места для парковки и места для отдыха, проведено комплексное озеленение.

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Видновские хирурги избавили пациентку от огромной опухоли, которую она боялась удалять 15 лет
24 июня 2024, 12:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы удалили пациентке трёхкилограммовую опухоль, которую она носила 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 60-летняя женщина с объёмным образованием на ноге в паховой области, которое мешало ей ходить и подниматься по лестнице. Как выяснилось, она полтора десятка лет не обращалась к врачам, так как боялась операции.

Состояние пациентки осложняли сахарный диабет и избыточный вес. Врачи провели диагностику и выявили липому - доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки.
«В ходе полуторачасовой операции мы удалили трёхкилограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную – на второй, которая на тот момент достигла размеров буханки хлеба. Липома, вырастая до гигантских размеров, становится опасной, так как может переродиться в онкологическую опухоль. Поэтому она требует регулярного наблюдения у врача и должна удаляться в плановом порядке», – сказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана под амбулаторное наблюдение.

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Диетолог назвала ягоды, которые помогут похудеть
Диетолог Королёва: можно устраивать разгрузочные дни на голубике и землянике
24 июня 2024, 10:23

Фото: iStock/Yasonya

Чтобы легче и быстрее сбросить лишний вес, можно устраивать разгрузочные дни на голубике и землянике. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева.
«С целью снижения массы тела или коррекции фигуры хорошо устраивать разгрузочные дни с использованием только одного или двух-трех продуктов. Земляника – низкокалорийный продукт и в сочетании с голубикой прекрасно подходит для разгрузочного дня. Количество употребляемых ягод при этом, безусловно, надо дозировать. Для взрослого человека это от 1,5 до 1,8 кг в день, распределенных на шесть-восемь приемов», — рассказала Королева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Она уточнила, что в разгрузочный день необходимо пить не менее 2,5 литра воды, тогда снижение веса будет очевидным.

Специалист пояснила, что земляника стимулирует работу кишечника, богата витаминами, минералами и растительной клетчаткой. Также эта ягода способна оказывать профилактическое действие и предотвращать простудные заболевания. При этом людям с аллергией и детям стоит употреблять землянику с осторожностью.

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Подмосковный педиатр Цуркин перечислил правила поведения с детьми в грозу
21 июня 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сильные дожди с грозами могут застать взрослых с детьми врасплох. Это может случиться и на прогулке, и на пляже, и транспорте. Как вести себя во время грозы, рассказал врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.
«Если гроза застала вас с детьми на улице, немедленно прекратите подвижные игры и идите домой. Если до дома далеко, ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящим деревом – в высокие деревья чаще всего попадает молния. Держитесь подальше от линий электропередачи, столбов, электропроводки и антенн», – посоветовал врач, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Стоит избегать и открытых мест – пляжей, лесных опушек, пустырей и полей.
«Если вы в воде, немедленно выходите – плавать в грозу опасно. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле. Его корпус служит экраном от электрического разряда, а попадание молнии рядом с машиной не повредит пассажирам, так как покрышки не пропустят электричество внутрь», – продолжил Цуркин.
Если стихия застала на природе, оптимальным местом для того, чтобы переждать грозу, может стать низина, яма или овраг. Безопасно будет также в зарослях кустарника или в скоплении небольших деревьев.

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