В Мордовии школьники пять раз «минировали» школу из-за нежелания учиться

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Уголовное дело в отношении шестерых школьников возбудили в Мордовии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 15-летние подростки пять раз перед новогодними праздниками сообщали о якобы минировании школы. Причиной для таких поступков стало нежелание учиться перед Новым годом. Таким способом ребята хотели сделать себе больше выходных дней.
После задержания школьники рассказали о мотивах содеянного. Им была избрана мера пресечения в виде присмотра.
В результате их проделок экстренным службам приходилось пять раз эвакуировать свыше 200 учеников школы. Письма о минировании приходили в период с конца ноября до конца декабря.
Уточняется, что подростков подозревают в совершении преступления по статье Уголовного кодекса о заведомо ложных сообщениях о терроризме. По данной статье уголовная ответственность наступает при достижении обвиняемым 14-летнего возраста.
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После задержания школьники рассказали о мотивах содеянного. Им была избрана мера пресечения в виде присмотра.
Уточняется, что подростков подозревают в совершении преступления по статье Уголовного кодекса о заведомо ложных сообщениях о терроризме. По данной статье уголовная ответственность наступает при достижении обвиняемым 14-летнего возраста.
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Анастасия Чинкова