В Подмосковье возбудили уголовное делона мигранта, избившего жителя Люберец

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В следственном комитете РФ поручили возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Московской области.
Такое поручение было отдано главой СК России Александром Бастыркиным.
Стоит отметить, что ранее в следственном комитете сообщали о массовой драке с участием мигрантов в городском округе Балашиха.
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«В одном из заведений общественного питания в Московской области мигранты нанесли телесные повреждения мужчине. Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело, а также доложить о первоначально установленных обстоятельствах.», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева