В Москве пенсионерка постирала кошку в стиральной машине

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Московские спасатели достали кошку из стиральной машины, где её случайно закрыла хозяйка.
«Инцидент с кошкой произошёл в доме номер 8 на Кировоградской улице», – рассказал РИА Новости представитель столичных экстренных служб.Он пояснил, что кошка оказалась запертой в стиральной машине, когда хозяйка готовилась к стирке. Женщина почти сразу увидела своего питомца в уже работающей машинке и быстро её выключила.
По словам представителя экстренных служб, прибывшие по вызову спасатели сразу открыли дверцу машинки. Он отметил, что кошка не пострадала.
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Анастасия Ларина