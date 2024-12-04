Жительница Владивостока бросалась с дубиной на проезжающие машины — видео

Видео: телеграм-канал «Владивосток, Приморье, Россия»
Во Владивостоке местная жительница бросалась с дубиной на проезжающие мимо автомобили. Дама залихватски размахивала огромной палкой, но ударов не наносила.
Инцидент произошёл накануне, 3 декабря, сообщил телеграм-канал «Владивосток, Приморье, Россия», снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах видно, как молодая женщина в длинном пальто с меховым воротником совершает угрожающие выпады массивной дубиной в сторону проезжающих автомобилей.
К некоторым машинам дама подходила довольно близко и замахивалась, но, скорее, в шутку, так как ударов она не наносила, а на лице её играла задорная улыбка. Иногда женщина также совершала замысловатые выпады ногами, но не угрожающие, а забавные. Что именно она пыталась продемонстрировать подобным перфомансом, осталось неизвестным.
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Александр Бойцов