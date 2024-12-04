В Таиланде статуя Будды убила монаха

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Двенадцатиметровая статуя Будды убила монаха в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен, пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Как пишет The Thaiger, инцидент произошёл 29 ноября. Монахи устанавливали 12-метровую статую Будды. Они снимали формы с бетонного основания, когда статуя внезапно обрушилась. Под обломками оказались шесть мужчин.
Местные жители считают, что статуя Будды рухнула из-за злых духов. По их словам, во время строительства статуи произошло несколько несчастных случаев. Жители также рассказали, что на месте статуи раньше стоял старинный дом, и духи, связанные с землей, могли быть недовольны изменениями.
Как утверждает настоятель монастыря Вирачате Чинвангсо, монах-прораб был из другого храма и решил снять формы со статуи всего через день после заливки бетона. Хотя это обеспокоило настоятеля, прораб заверил его в безопасности это процесса. Так, Вирачате опроверг мнение о сверхъестественном вмешательстве, объяснив обрушение инженерными просчётами. Несмотря на это, он пообещал провести ритуал, чтобы отогнать злых духов.
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Местные жители считают, что статуя Будды рухнула из-за злых духов. По их словам, во время строительства статуи произошло несколько несчастных случаев. Жители также рассказали, что на месте статуи раньше стоял старинный дом, и духи, связанные с землей, могли быть недовольны изменениями.
Как утверждает настоятель монастыря Вирачате Чинвангсо, монах-прораб был из другого храма и решил снять формы со статуи всего через день после заливки бетона. Хотя это обеспокоило настоятеля, прораб заверил его в безопасности это процесса. Так, Вирачате опроверг мнение о сверхъестественном вмешательстве, объяснив обрушение инженерными просчётами. Несмотря на это, он пообещал провести ритуал, чтобы отогнать злых духов.
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Анастасия Ларина