В Московской пятизвёздочной гостинице нашли сумку, набитую оружием

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В Московской гостинице «Сафмар Аврора Люкс» на улице Петровка обнаружили сумку, набитую оружием. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным издания, подозрительная черная кожаная сумка висела в холле гостиницы на спинке стула. Сотрудники отеля вызвали правоохранителей. Прибывшие полицейские проверили сумку и нашли там пистолет Grand Power и примерно два десятка патронов.
По камерам видеонаблюдения выяснили, что неизвестный мужчина зашёл в заведение с улицы, повесил сумку на стул и скрылся.
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Алина Юрчак