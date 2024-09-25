В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
В Москве арестован блогер Джумабой (Салмон Раджабзода), который оскорблял русских девушек в своих роликах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в СИЗО скандального блогера отправил Чертановский суд столицы. До этого мужчина находился под домашним арестом, однако меру пресечения решили ужесточить.
Согласно информации источника, Джумабою грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, Салмон был задержан 7 января текущего года из-за видео и пранков с разными девушками в столице. В одном из них мужчина упомянул, что «скоро все русские девушки будут наши». Примечательно, что свою вину блогер не признавал.
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Согласно информации источника, Джумабою грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, Салмон был задержан 7 января текущего года из-за видео и пранков с разными девушками в столице. В одном из них мужчина упомянул, что «скоро все русские девушки будут наши». Примечательно, что свою вину блогер не признавал.
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Екатерина Коршунова