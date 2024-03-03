В Москве дочь актёра Хабенского госпитализировали с заболеванием лёгких

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В Москве дочь российского артиста Константина Хабенского госпитализировали с заболеванием лёгких, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации СМИ, семилетней девочке стало очень плохо вечером второго марта. Она находилась с бабушкой в их столичной квартире.
Ребёнку экстренно вызвали скорую помощь, специалисты которой настояли на госпитализации ребёнка. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Отчего именно стало плохо девочке — не сообщается, однако, по информации Mash, у семилетняя Александра страдает от некой болезни лёгких.
Напомним, в браке со второй женой у Хабенского родились две дочери: старшая Александра и младшая Вера.
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Ребёнку экстренно вызвали скорую помощь, специалисты которой настояли на госпитализации ребёнка. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Напомним, в браке со второй женой у Хабенского родились две дочери: старшая Александра и младшая Вера.
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Евгения Парфентьева