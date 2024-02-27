В Москве за неделю госпитализировали 665 человек с COVID-19

Согласно еженедельному отчёту федерального штаба по коронавирусу, за период с 19 по 25 февраля в Москве зарегистрировано 6 750 новых случаев COVID-19.
В течение этой недели 665 человек были госпитализированы, а 7 982 человека выздоровели. За этот период также умерли 13 человек.
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Артем Кузьмин