Из бассейна «Маяк» в Самарской области госпитализировали пятерых детей

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С базы отдыха в Самарской области госпитализировали пятерых детей, надышавшихся хлором, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, дети надышались хлором в бассейне на базе отдыха «Маяк», которая расположена на Мастрюковских озёрах.
Отмечается, что трое пострадавших — члены одной семьи. Двоих из них госпитализировали в тяжёлом состоянии, пятилетнего брата — в среднем.
Из бассейна уже взяли пробы воды для экспертизы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей».
Дело находится под контролем прокуратуры Самарской области.
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Отмечается, что трое пострадавших — члены одной семьи. Двоих из них госпитализировали в тяжёлом состоянии, пятилетнего брата — в среднем.
Дело находится под контролем прокуратуры Самарской области.
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Евгения Парфентьева