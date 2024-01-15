В Нижнем Тагиле родители пятиклассников вступились за избитую учениками девочку

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В Нижнем Тагиле родители учеников, ставшие свидетелями избиения в одной из школ города двумя братьями-подростками одиннадцатилетний девочки, возмутились бездействием охранника и матери мальчиков. По информации РИА Новости, они подали заявление в МВД.
Мать одного из учеников того же класса рассказала, что пострадавшей девочке помог учитель физкультуры. Охранник во время избиения ребёнка никак не реагировал, а мать братьев и вовсе снимала происходящее на камеру. Кроме того, следствие утверждает, что она в какой-то момент тоже нанесла девочке удар по голове.
В публикации говорится, что сперва по факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако братьям 12 и 13 лет, а значит возраста уголовной ответственности они ещё не достигли. Подростков поставили на учет в службе ПДН.
В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что в отношении родителей братьев, избивших девочку, возбудили административное делопроизводство за «ненадлежащее воспитание».
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В публикации говорится, что сперва по факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако братьям 12 и 13 лет, а значит возраста уголовной ответственности они ещё не достигли. Подростков поставили на учет в службе ПДН.
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Диана Аванесян