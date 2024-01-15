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В Нижнем Тагиле родители пятиклассников вступились за избитую учениками девочку

15 января 2024, 00:44
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

В Нижнем Тагиле родители учеников, ставшие свидетелями избиения в одной из школ города двумя братьями-подростками одиннадцатилетний девочки, возмутились бездействием охранника и матери мальчиков. По информации РИА Новости, они подали заявление в МВД.
Мать одного из учеников того же класса рассказала, что пострадавшей девочке помог учитель физкультуры. Охранник во время избиения ребёнка никак не реагировал, а мать братьев и вовсе снимала происходящее на камеру. Кроме того, следствие утверждает, что она в какой-то момент тоже нанесла девочке удар по голове.

В публикации говорится, что сперва по факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако братьям 12 и 13 лет, а значит возраста уголовной ответственности они ещё не достигли. Подростков поставили на учет в службе ПДН.


В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что в отношении родителей братьев, избивших девочку, возбудили административное делопроизводство за «ненадлежащее воспитание».

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Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован
Пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализовали на 150 «квадратах»
15 января 2024, 00:32

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером возник пожар в ангаре площадью 150 квадратных метров, взят под контроль.
Городское управление МЧС РФ сообщило, что ликвидировано открытое горение, и пожар локализован. Ранее ведомство доложило о происшествии на Ленсоветовской дороге, 7, в поселке Шушары, где горел ангар на площади 150 квадратных метров. Прокуратура города проводит расследование, чтобы установить причины возгорания.

В сообщении Городского управления МЧС от 15 января в 0:01 говорится: «Отказ номеру 1БИС произошел, пожар локализован, ликвидировано открытое горение». Информации о пострадавших не поступало.

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Baza: В Тверской области полиция проверила Екатерину Дунцову на наркотики
15 января 2024, 00:26

Фото: iStock/blinow61

Полиция в Тверской области задержала Екатерину Дунцову, не ставшую кандидатом в президенты РФ. По информации Телеграм-канала Baza, политика проверили на наркотики, после чего отпустили.
В момент задержания, Дунцова ехала с собрания политической партии «Рассвет» на своём автомобили. В какой-то момент у неё перестал работать навигатор, и женщина остановилась на обочине. Там к ней подошли правоохранители, и сообщили, что там, где она сейчас находится, обычно распространяют психоактивные вещества в закладках.

«Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили», — цитирует канал слова Дунцовой.

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#наркотики
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#полиция
#кандидаты
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МВД: В Москве задержали троих пранкеров, бегавших по крыше поезда метро
14 января 2024, 23:12

Фото: iStock/spacedrone808

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что троих пранкеров, снимающих экстремальные видео в московском метро, задержали.
«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала Волк в своём Телеграм-канале.

В публикации говорится, что нарушителей доставили в отдел полиции, они будут привлечены к административной ответственности.

В прокуратуре ранее сообщали, что некие молодые люди, чьи личности устанавливаются, бегали по крышам поездов метро в Москве, были проходящие составы ногами и инсценировали драку.

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#москва
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В Wildberries потеряли связь с десятками сотрудников сгоревшего склада
В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада
14 января 2024, 20:20

Фото: iStock/TonyFuse

В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителей маркетплейса, некоторые работники оставили на складе личные вещи, в том числе мобильные телефоны, для быстрого и безопасного ухода с места пожара. Однако число людей, с которыми не удалось связаться, постепенно сокращается, это благоприятно способствует работа горячей линии.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Склад сгорел почти полностью.

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Тонны раскалённой лавы накрыли старейший город Исландии Гриндавик - видео
14 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Vershinin-M

После серии землетрясений на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. Потоки раскалённой лавы буквально накрыли старейший город островного государства Гриндавик.
В регионе из-за извержения вулкана введён режим чрезвычайной ситуации. На кадрах видео, которые опубликовал телеграм-канал Mash, можно увидеть, как несколько окраинных домов в старинном городе сгорают буквально за несколько секунд. Несколько дорог около города пересекли трещины, а в одном месте разлом буквально разделил землю пополам. По словам местных жителей, его ширина достигает 150 метров.

Местные власти эвакуировали всех жителей. Технические и экстренные службы пытаются строить специальные заграждения, чтобы остановить потоки лавы. Но пока ничего не помогает, и жидкий огонь продолжает течь по городу, который был основан в 934 году.






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#землетрясение
#чс
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В Башкирии компания жестоко избила троих мужчин из-за упавшего подноса
14 января 2024, 18:14

Фото: istockphoto/globalmoments

Жестокая драка произошла в одном из кафе сети «Папа-Гриль» в городе Кумертау на юге Башкирии. На кадрах видеозаписи видно, как четверо мужчин повалили троих оппонентов на пол и избивают их ногами и стульями.
Причём агрессивная компания продолжала наносить удары даже после того, как жертвы потеряли сознание и лежали без движения, передает сетевое издание Ufa1.ru. Досталось и знакомым девушкам пострадавших, которые пытались прекратить избиение. Мнения очевидцев по поводу причины конфликта разошлись. Одни говорят, что мужчина, вставая, не заметил позади девушку с подносом, в результате чего она вылила кофе ему на пиджак. Другие утверждают, что мужчина сам набросился на девушку и облил её кофе. В любом случае, незначительный инцидент закончился грандиозным побоищем.

В местном управлении МВД рассказали, что заявление к ним поступило только от одного из пострадавших. Сейчас правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Избитому мужчине выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#жертвы
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Опубликованы кадры жуткого убийства мужчины на глазах у собственного сына в Чечне
14 января 2024, 17:21

Фото: iStock/BrianAJackson

Телеграм-канал Mash Gor опубликовал кадры убийства мужчины на глазах у собственного сына в Чечне. Примечательно, что видео снято нападавшим.
Отмечается, что в настоящее время преступник находится на свободе.





Напомним, в Чечне во дворе собственного дома был жестоко зарезан мужчина на глазах у ребенка. Причиной преступления могла стать кровная месть. Убитым является Абдурахим Гакаев, получивший более 10 ножевых ранений.

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Mash Gor: мужчину зарезали в Чечне на глазах ребенка
14 января 2024, 16:52

Фото: iStock/zoka74

В Чечне во дворе собственного дома был жестоко зарезан мужчина на глазах у сына. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Отмечается, что предварительной причиной убийства могла стать кровная месть. По информации источника, неизвестный зашел во двор, где начал разговаривать с жертвой, после чего совершил нападение холодным оружием и уехал. Момент трагедии был лично снят преступником на камеру.

Уточняется, что погибший Абдурахим Гакаев получил более десяти ударов ножом. На данный момент убийцу задержать не удалось.

Ранее сообщалось, что убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани. Преступник пытался зарезать полицейского, и сотрудники открыли по нему огонь.

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В Кургане две женщины с пистолетом вломились к пенсионерке и похитили бензопилу
14 января 2024, 14:49

Фото: istockphoto/simpson33

В Кургане произошло максимально абсурдное ограбление. Две женщины, вооружённые пистолетом, вломились в квартиру пенсионерки и отобрали у неё бензопилу.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, жертвами странноватых разбойниц стали 65-летняя жительница посёлка Керамзитный на окраине областного центра и её 55-летний сожитель. Вечером, около 20:00, в квартиру пенсионерки ворвались 44-летняя Оксана и 32-летняя Юлия. Угрожая пневматическим пистолетом, они забрали бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky и мобильный телефон Texet. А также зачем-то прихватили паспорт и медицинский полис хозяйки квартиры. Общий ущерб оценен в 4,8 тысячи рублей.

Дерзких и бестолковых налётчиц достаточно быстро задержали. Ничего из своей богатой добычи они даже не успели сбыть. Выяснилось, что у 32-летней Юлии целых 10(!) судимостей, в том числе восемь за кражи, и по одной — за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. У её 44-летней подельницы список поскромнее: в 20 лет она попалась за оборот наркотиков в крупном размере и с тех пор к уголовной ответственности не привлекалась.

В отношении странных рецидивисток возбуждено новое уголовное дело по статье за разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище. Женщинам может грозить до 12 лет лишения свободы.

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